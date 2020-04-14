القصر الكبير..تسجيل 3 إصابات جديدة بـ”كوفيد19″ والحصيلة ترتفع إلى 8 أشخاص

سجلت مدينة القصر الكبير، مساء أمس الأحد، ثلاث إصابات جديدة بـ”كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 8 أشخاص، فيما تماثلت امرأة واحدة للشفاء.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الحالات الثلاث، الجديدة المسجلة في القصر الكبير، توجد، حاليا، في مستشفى المدينة، في حالة مستقرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوضعية الوبائية في القصر الكبير تحت السيطرة، ولا تدعو إلى القلق، مؤكدا على ضرورة البقاء في المنازل، واتباع تعليمات وزارة الصحة، للحد من انتشار الوباء.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جهة الشمال إلى 168 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، بحسب البوابة الرسمية للوباء www.covidmaroc.ma.