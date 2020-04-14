العثماني: كل شيء ممكن بخصوص تمديد حالة الطوارئ الصحية

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء اليوم الاثنين، إن كل شيء ممكن بخصوص تمديد حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح سعد الدين العثماني أن الحكومة ستحسم في تمديد حالة الطوارئ الصحية من عدمها، حين تقترب من الانتهاء، وذلك بناء على معطيات الحالة الوبائية ببلدنا.

ونفى العثماني، خلال تعقيب له بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، بخصوص “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”، إقدام حكومته على “تقليص الإنفاق العمومي”.

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بتوجيه النفقات للمجالات الأكثر إلحاحية.