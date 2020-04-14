قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء اليوم الاثنين، إن كل شيء ممكن بخصوص تمديد حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح سعد الدين العثماني أن الحكومة ستحسم في تمديد حالة الطوارئ الصحية من عدمها، حين تقترب من الانتهاء، وذلك بناء على معطيات الحالة الوبائية ببلدنا.
ونفى العثماني، خلال تعقيب له بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، بخصوص “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”، إقدام حكومته على “تقليص الإنفاق العمومي”.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بتوجيه النفقات للمجالات الأكثر إلحاحية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: كل شيء ممكن بخصوص تمديد حالة الطوارئ الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.