جماعة الدار البيضاء تطلق خدمة “مكتب الضبط الرقمي” لإعفاء المرتفقين من التنقل إلى مقرها

في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا، واعتمادا على منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر بتاريخ فاتح أبريل الجاري، أحدثت جماعة الدار البيضاء نافذة ”مكتب الضبط الرقمي” للعموم، بالموقع الإلكتروني للجماعة www.casablancacity.ma.

وأضافت جماعة الدار البيضاء، في بلاغ لها، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، أن هذه المبادرة ، تسعى لإعفاء المرتفقين من التنقل إلى مقر الجماعة لتسليم مراسلاتهم.

واشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتوصل كل مرتفق مباشرة بعد وضع ملفه، من خلال خدمة مكتب الضبط الرقمي، بإشعار التوصل عبر البريد الإلكتروني للمرتفق يتضمن رقم المراسلة وتاريخها، مما سيمكنه لاحقا من تتبعها سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.

ويذكر أن جماعة الدار البيضاء، أطلقت منصة تدبير المراسلات منذ سنة 2017 في إطار سياسة التحول الرقمي الرامية للتقليص من استعمال الوثائق الورقية ورقمنة الخدمات وكذا تحديث أنظمة الأرشفة والتوثيق.