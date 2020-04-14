” أولى إنرجي المغرب” تساهم في جهود مواجهة كورونا بمنح الوقود للسلطات والهيئات المختصة

انخرطت شركة “أولى إنرجي المغرب” بدورها في حملة التضامن التي يشدها النغرب لمواجهة جائحة COVID-19، إذ تمنح مساعدات عينية للسلطات العمومية والجهات المختصة في هذه الفترة إلى جانب تبرعها لصندوق التدبير ومواجهة فيروس كورونا.

وكشف بلاغ للشركة، أنها تقدم، مساهمة عينية عبارة عن وقود لفائدة السلطات العمومية و الهيئات المخصتة لمساعدتهم في الجهود المبذولة لمحاربة جائحة COVID-19.

وجاء في نفس البلاغ أن الشركة تقوم بواجبه في هذه الفترة عبر ضمان تزويد محطات الخدمة وزبنائها بالوقود ، والزيوت ، مع ضمان صحة فرقها وشركائها، من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية الصحية الصارمة للموظفين العاملين في المحطات ، وكذلك جهاز العمل عن بعد للعاملين في المقر.

هذا وقامت شركات في مختلف القطاعات بمد يدها للتضامن بالطرق المتاحة، في ظل الجائحة التي وحدت الجهود لهدف واحد هو تجاوزها.