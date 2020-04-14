إصابة أخرى في الخليل ترفع حصيلة كورونا بالضفة وغزة إلى 310

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، مساء الإثنين، إصابة جديدة بفيروس كورونا لشابٍ كان يعمل داخل الخط الأخضر وهو من مدينة الخليل، وفقًا لما جاء عن لسان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم.

وأضاف ملحم في بيان صدر عنه، أن "الشاب يبلغ من العمر 27 عامًا كان يعمل في مهنة الدهان، داخل الخط الأخضر، وعاد إلى الخليل صباح يوم الجمعة الماضي، ودخل في الحجر المنزلي، إلى أن ظهرت عليه بعض الأعراض اليوم الإثنين، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له وتبينت إصابته بفيروس كورونا".

ويُشار إلى أنه مع تسجيل الإصابة الإضافيّة، يرتفع عدد المصابين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزة إلى 310 إصابة، ومنهم 36 إصابة في القدس، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اليوم 58 حالة أي ما نسبته 21% من مجمل الحالات المؤكدة.