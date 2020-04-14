574 وفاة بكورونا في فرنسا ووفياتٌ بين موظفي الأمم المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت فرنسا، مساء يوم الإثنين، عن تسجيل 574 وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 14 ألفا و967.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفرنسية، أن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 136 ألفا و779، إثر تسجيل 4 آلاف و188 إصابة جديدة.

وأشار البيان إلى أن 32 ألفا و113 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 6 آلاف و821 في وحدات العناية المركزة.

ولفت البيان إلى تعافي 551 شخصا ليرتفع الإجمالي إلى 27 ألفا و718.

شابة فرنسية تركب دراجتها (أ ب)

وتحلّ فرنسا بالمركز الرابع في قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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وفي سياق ذي صلة، أعلنت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، ارتفاع وفيات كورونا بين موظفيها حول العالم إلى 3، والإصابات إلى 189.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

(أ ب)

وقال المتحدث الأممي، إن "أعداد مصابي كورونا في منظومة الأمم المتحدة حول العالم ارتفع إلى 189 شخصا، فيما أودي الفيروس بحياة 3 أشخاص آخرين من موظفينا"، دون تفاصيل أكثر.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة في 2 نيسان/ أبريل الجاري، عن حالة وفاة و111 مصابا جراء الفيروس بين صفوف موظفيها بالعالم.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و910 آلاف، توفي منهم أكثر من 118 ألفا، فيما تعافى أكثر من 440 ألفا، بحسب موقع Worldometer.