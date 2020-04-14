القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعرض الزميل أنس موسى أبرز عناوين اليوم الإثنين، وذلك في خدمة صحافية مرئية تجريبية، وهي نشرة أخبار موجزة أطلقها موقع "عرب 48" لمتابعة التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا، وتحديدًا في المجتمع العربي.
ويسعى "عرب 48" من خلال هذه الخدمة الصحافية التجريبية إلى تقديم معلومات دقيقة ومؤكدة بشأن انتشار فيروس كورونا، في ظل انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، خصوصًا بما يتعلق بالإصابات في البلدات العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر موجز أخبار "عرب 48": ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلدات العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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