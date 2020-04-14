محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من حاكم ولاية نيفادا الأمريكية

الإثنين 13 أبريل 2020

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من ستيف سيسولاك، حاكم ولاية نيفادا الأمريكية، تناول آخر تطورات أزمة فيروس " كورونا " على المستوى العالمي، وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها.. إضافة الى تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في هذا الخصوص.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي.. أن دولة الإمارات تقف الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتتضامن معها في التصدي لفيروس " كورونا " متمنيا للشعب الأميركي السلامة من كل مكروه وأن يتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

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وأشار إلى حرص دولة الإمارات على تقديم كل ما تستطيعه للمساعدة في مكافحة خطر " كورونا " على المستويين الإقليمي والعالمي، من منطلق إيمانها بأهمية التضامن العالمي في مثل هذه الظروف.

من جانبه قدم حاكم ولاية نيفادا، خلال الاتصال، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي قدمته شركات إماراتية للولاية لتعزيز قدراتها الطبية للتعامل مع مخاطر فيروس " كورونا المستجد " معبراً عن تقديره لهذا الدعم الذي يجسد عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية.

وأثنى على نهج الإمارات في تقديم المساندة للكثير من الدول والمجتمعات في العالم لمواجهة الفيروس.