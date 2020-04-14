محمد بن زايد ورئيس أوكرانيا يبحثان جهود احتواء كورونا

الإثنين 13 أبريل 2020

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس أوكرانيا، تطورات انتشار فيروس كورونا، وأهمية توحيد الجهود لاحتواء تداعياته.



وتناول الاتصال الذي اجراه فلوديمير زيلينسكي، الإثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات، وأوكرانيا في مواجهة انتشار كورونا وتنسيق التعاون بينهما، والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات انتشار الفيروس على المستويات الإنسانية والاقتصادية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التضامن والتعاون والاستجابة السريعة لمواجهة مختلف التحديات المشتركة خاصة خلال المرحلة الصعبة التي يشهدها العالم إثر أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها .

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على نهج العمل الإنساني الذي يعد ركيزة أساسية وإحدى الثواب الإماراتية في مد يد العون ومساعدة شعوب العالم كافة في مختلف الظروف.

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وأعرب عن تعازيه للرئيس الأوكراني في ضحايا الفيروس، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للشعب الأوكراني وكل شعوب العالم.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن جزيل شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده لمساندة جهود مؤسساتها ومراكزها الصحية في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشاد الرئيس الأوكراني بمواقف الإمارات الإنسانية ومبادراتها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة خلال هذه الظروف الاستثنائية لتضافر الجهود من خلال تنسيق التعاون والعمل المشترك لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره الإنسانية والاقتصاديا عالميا.