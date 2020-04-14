شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تقترب من حاجز الـ3000 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، الإثنين، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يعد أعلى معدل يومي للإصابات .

وبذلك تقترب سنغافورة من حاجز الـ3 آلاف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات من جراء الفيروس 8 حالات.

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