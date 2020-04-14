الجيش الليبي يستهدف مراكز سيطرة المليشيات بقاعدة معيتيقة

الإثنين 13 أبريل 2020

أعلنت غرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، االإثنين، استهداف مراكز تحكم وغرف سيطرة بقاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها المليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.



وقال عقيلة الصابر المسؤول الاعلامي بقوة عمليات إجدابيا، إن وحدات المدفعية والصواريخ بالجيش الليبي وجهت ضربات دقيقة لمليشيات فائز السراج الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية.

وأضاف الصابر في تصريحات وفقا لـ "العين الاخبارية": استهدفنا غرف تحكم وردارات وغرف سكن الضباط الأتراك بأكثر من 40 صاروخ وكل الضربات حققت أهدافها تماما، و تمكنا من إعطاب هوائيات طائرات مسيرة جهزت حديثًا.

وأكد أن محاور العاصمة طرابلس تشهد اشتباكات متقطعة بين الحين والأخر عقب التقدمات العسكرية التى حققها الجيش الليبي في محور عين زاره و طريق المطار.

كان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أكد أن قوات الجيش ألحقت هزائم بالمليشيات الإرهابية في محاور جنوبي مدينة مصراتة، موضحا أن ضمن القتلى فى معارك أبوقرين، قياديا من مليشيات مصراتة يدعى محمد حمد مانيطة.

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وأشاد المحجوب بقادة غرف عمليات المنطقة الوسطى والغربية عقب نجاح عملياتهم التي استهدفت العمق عند المليشيات، واجتيازهم أصعب المراحل القتالية في فترات وجيزة.

وسيطر الجيش الليبي، الأحد، على بوابة بوقرين الغربية جنوبي مدينة مصراتة، كما عثرت قواته على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في أبوقرين بعد هروب المليشيات.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن مليشيات النظام التركي التي تقاتل في ليبيا، تستهدف سيارات الإسعاف والمستشفيات المدنية، وقوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن "قواتنا ستواصل حربها مع مليشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مؤكدا أن كل مطارات العالم توقفت بسبب وباء كورونا إلا مطارات إسطنبول ومصراتة وطرابلس، مستمرة في نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

وأوضح المسماري أن تركيا نقلت 1500 مرتزق سوري إلى طرابلس، دون خضوع أي أحد منهم لتحليل فيروس كورونا.

وقال إن الطائرات الليبية تنقل الإرهابيين بدلا من نقل العالقين في الخارج.