البنك الدولي: هناك "استعداد ضخم" لتعليق مدفوعات ديون الدول الأكثر فقرا

الإثنين 13 أبريل 2020

صورة أرشيفية

ذكر مسؤول بارز في البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن البنك يرى "استعدادا ضخما" من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق مدفوعات ديون دول العالم الأكثر فقرا؛ حتى يمكنها التركيز على محاربة جائحة فيروس كورونا.



وقال اكسيل فان تروتزنبرج، المدير العام للبنك الدولي، إن مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تدعم إلى حد كبير دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مؤقت لمدفوعات الديون.

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وأضاف قائلا: "الجميع يتفهمون أننا نحتاج لمساعدة الدول الأكثر فقرا. يوجد استعداد ضخم ولا أحد يشكك في ذلك. لا أحد على الإطلاق.. نحن في موقف جيد للتحرك قدما".

وقال تروتزنبرج: إن "الجائحة تعطل تقدم الدول الأكثر فقرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن البنك الدولي "وافق على 2.1 مليار دولار في مساعدات طارئة مرتبطة بالجائحة إلى 30 دولة، ويتوقع إتمام العمل مع 40 دولة أخرى هذا الشهر".

وكشف عن وجود 1.5 مليون تلميذ خارج المدارس بسبب الجائحة، معظمهم في الدول النامية.