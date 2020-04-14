تونس تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 34

الإثنين 13 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 726 إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 34 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

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وحسب بيان وزارة الصحة التونسية، فقد جرى "تسجيل 33 تحليلا إيجابيا، 14 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و19 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 726 حالة مؤكدة من بين 11825 إجمالي التحليلات، تتوزع على 23 محافظة تونسيّة.

وأفادت الوزارة أنه تم، منذ تاريخ 22 آذار/مارس إجلاء 2390 شخصا، من بينهم 818 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، حيث سُجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة.

و دعت المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.