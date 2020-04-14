- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
أعلنت الصحة الإماراتية، الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في الدولة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، عن إجرائها أكثر من 49 ألف فحص جديد، لحصر حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لتسجل 370 إصابة جديدة.
وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.