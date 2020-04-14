الكثيري يطلع على مشاريع مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية

الإثنين 13 أبريل 2020

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على مشاريع مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية .



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وفي اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام تعرف الوكيل من مدير مكتب مؤسسة استجابة بحضرموت سالم باوزير الى شرحا عن مشروع دعم سبل العيش للأسر المستضعفة والمتأثرة بالأزمات في حضرموت ومشاريع النقد مقابل العمل والتدريب المهني التي تنفذ بمديريتي سيئون وتريم وتستهدف 600 شاب وشابة .

واشاد الوكيل الكثيري بتدخلات المؤسسة في العديد من المجالات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتساعد في تشغيل أكبر عدد من الشباب العاطلين ، داعيا المستفيدين من المشاريع إلى التعاون والتكاتف لإنجاحها والحرص على الحفاظ عليها.