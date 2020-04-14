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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 574 شخصا بفيروس كورونا في فرنسا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
صورة أرشيفية
قالت هيئة الصحة العامة الفرنسية اليوم الإثنين، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 14967 شخصا، من 14393 أمس الأحد.
وأوضحت الهيئة، أن 6821 مريضا يرقدون حاليا في وحدات الرعاية الفائقة، انخفاضا من 6845 أمس.
وذكرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 98076 حتى الآن، ودعت الهيئة إلى توخي الحذر، لأن المستشفيات لا تزال تستقبل عددا كبيرا جدا من المرضى.
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