- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني: العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني غير قانونية والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
روحاني
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا غير قانونية، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، كما دعا إلى التعاون بين البلدين في إطار مجموعة "أوبك+".
وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إن العقوبات الأمريكية تعرقل جهود مكافحة فيروس كورونا داخل البلاد.
ونقل موقع الرئاسة على الانترنت عن روحاني قوله: "العقوبات الأمريكية القاسية وغير المشروعة على إنتاج النفط في إيران وفنزويلا تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".
وأضاف الرئيس الإيراني: "نحتاج إلى مواصلة التعاون لخفض الإنتاج وإعادة الاستقرار إلى الأسعار".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني غير قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.