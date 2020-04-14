شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق متباينة إثر مخاوف من انخفاض الطلب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:38 صباحًا, 14 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أغلقت أسعار النفط اليوم على تباين، حيث لم يوفر الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصل إليه منتجون عالميون، القدر الكافي لتهدئة المخاوف المستمرة بشأن هبوط حاد في الطلب ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا، أو 0.8 %، لتبلغ عند التسوية 31.74 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 1.5 % ، لتسجل عند التسوية 22.41 دولارا للبرميل.

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