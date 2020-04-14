أمريكا تسجّل 554.849 إصابة و 22 ألف حالة وفاة نتيجة كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:13 صباحًا, 14 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وكشفت الإحصائيات عن 554.849 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 21.942 حالة وفاة.

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