شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا بالمغرب إلى 126 وإصابة 1763 والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات الوزارة اليومية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 126 شخصا، من 118 يوم الاحد، في حين بلغ عدد المتعافين 203 .
واتخذ المغرب عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس بشكل أوسع، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ منذ 20 مارس وحتى 20 من أبريل الحالي، وجعل ارتداء الكمامة إلزاميا.
كما اتخذ تدابر اقتصادية واجتماعية، مثل الدعم المادي للفئات الفقيرة ومن فقدوا الوظائف بسبب فيروس كورونا، أو اضطروا للتوقف عن العمل مؤقتا بسبب حالة الطوارئ. كما حث النظام البنكي على تأجيل سداد الأقساط البنكية بالنسبة لهذه الفئات.
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