شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تعيق مواجهتنا للوباء والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الإثنين: إن إسرائيل «تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات» في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم -خلال مؤتمر صحفي في رام الله- بأن «الاحتلال الإسرائيلي يمارس البطش والغطرسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويحاول ضرب المناعة الوطنية والصحية».

وأشار ملحم إلى حالات اقتحام الجيش الإسرائيلي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في ظل فيروس كورونا، وفتحها الأنفاق والعبارات لتهريب العمال منها. وأضاف: إن «القيادة الفلسطينية تواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتشرح لهم كيف أن الاحتلال يجد في الجائحة فرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وزيادة الأعباء عليه».

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يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزء الشرقي من مدينة القدس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 308 حالات.

وفي السياق، شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، على ضرورة العمل والتعاون من أجل الحفاظ على شبكة أمان متكاملة من الخدمات والمساعدة للاجئين من مختلف الجنسيات.

وأوضحت المفوضية السامية في بيان الإثنين، أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وقدرت استنادا لإحصائيات الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، إلى جانب أكثر من 200.000 لاجئ فلسطيني خاضعين لولاية الأونروا.