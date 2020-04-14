شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات أردوغان الداخلية والخارجية تقود تركيا إلى الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

أكدت النسخة الإنجليزية من موقع «أحوال» التركي أن كل الأمور تنذر بالخطر في البلاد، بداية من استجابتها لتفشي وباء كورونا وانتهاء بواقع ملفات السياسة الخارجية.

وبحسب مقال لـ «غينيز أكتار»، كانت استجابة أنقرة للوباء بشكل كارثي، حتى أنه بدأ ينتج عنها رد فعل عنيف في جميع أنحاء البلاد.

ومضى يقول «في ضوء افتقارها إلى أي خبرة في إدارة الأزمات، فلا يوجد سبب يجعل أنقرة هذه المرة ستفعل ما هو أفضل للتعامل مع الجائحة».

وأشار إلى أن كل الأمور تنذر بالخطر، موضحا أن أنقرة اعترفت بشكل متأخر بخطورة الفيروس وأخرت إجراءات حظر التجول.

وتابع «ثم كان هناك العدد غير الكافي من الاختبارات التي أجريت، وكذلك عدم كفاية الكمامات وأجهزة التنفس وأسرة المستشفيات، ونقص العاملين في مجال الصحة، والنقص في خدمات الصحة العامة التي استنزفتها الحكومة بشكل منهجي لصالح القطاع الخاص».

وأضاف: «كما ضغطت الحكومة على الأطباء لتفادي ذكر أن فيروس كورونا يسبب الوفاة، وواصلت اتجاهها المعروف لتجنب الشفافية في الحقائق والأرقام عند الإبلاغ عن انتشار الفيروس، كما امتنعت السلطات عن استشارة الجمعيات الطبية المستقلة وجردت الحكم المحلي من سلطاته التي يحتاجها لمكافحة الوباء».

اقتصاد هش

وأردف الكاتب بقوله: «يتضح الآن أن النظام لم يأخذ الوباء على محمل الجد. ولكن هناك أمرين آخرين يستلزمان الجدية: اقتصاد هش يمنع أي إغلاق شامل وسياسة خارجية قسرية مستمرة وكأنه لم يحدث شيء».

وأضاف «اقتصاديا، النظام مستمر دون هوادة في تنفيذ مناقصة دولية لمشروعه قناة إسطنبول، لإقامة ممر مائي بين بحر مرمرة والبحر الأسود. كما يواصل إطلاق مبادرات متنوعة لخصخصة الممتلكات العامة».

وتابع «أما على صعيد السياسة الخارجية، هناك 3 مسارح للعمليات تواصل فيها القوات المسلحة التركية، المسؤولة الآن بشكل غير رسمي عن السياسة الخارجية، عملياتها في ليبيا وسوريا وبحر إيجه».

ومضى يقول «تعتبر حكومة الوفاق الليبيبة في طرابلس أنها ساعدت على تورط أنقرة في ليبيا. ومن خلال اتفاق التعاون العسكري الثنائي الموقع في نوفمبر الماضي، أوجدت أنقرة مصدراً لتمويل مشاكلها في الداخل والخارج».

وأردف «تبيع أنقرة كمية كبيرة من المعدات العسكرية إلى طرابلس، وخاصة الطائرات المسيرة، وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، في انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

صفقات عسكرية

وتابع بقوله «تقدم القوات المسلحة التركية الدعم اللوجستي للتحكم عن بعد في الطائرات المسيرة. ووفقًا لمصدر في طرابلس، فهي الآن مسؤولة بالكامل عن الدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها حكومة طرابلس. إضافة إلى أفرادها العسكريين، صدّرت أنقرة أيضًا إلى ليبيا مرتزقة وأعضاء من داعش».

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وأضاف «جلبت جميع هذه الصفقات العسكرية تحويلات مالية كبيرة إلى تركيا. وتشير تقارير إلى أن طرابلس حولت مليارات الدولارات نقدًا إلى البنوك التركية، مما ساعد الخزانة التركية المثقلة بالضغوط».

ومضى يقول «كما يسمح اتفاق التعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس لتركيا بالسيطرة على مساحة كبيرة من شرق البحر الأبيض المتوسط على أساس تعيين حدود بحرية بين الدولتين، مما يتحدى حقوق اليونان السيادية بشكل مباشر».

وتابع بقوله «رغم كل هذا، لم تمض العمليات كما هو متوقع. لقد ألحقت قوات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في طبرق وبنغازي، خسائر بشرية فادحة بالقوات المتمركزة في طرابلس، بما في ذلك قتل جنود أتراك رفيعي المستوى».

وأضاف «أيضا، ستقوم عملية (إيريني) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من وإلى البلاد في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تقليص صادرات تركيا عن طريق البحر. ومع ذلك، ستستمر صادرات المرتزقة عبر 3 شركات طيران تعمل من إسطنبول، على الرغم من الحظر الوطني على الرحلات الخارجية».

هدنة إدلب

وأردف «أما في سوريا، فلا تزال الهدنة التي فرضتها روسيا في محافظة إدلب سارية حتى الآن، حتى تقرر موسكو ودمشق حتماً أن أنقرة لا تنفذ أحكام الاتفاق. وهكذا يمكن أن نشهد هجوما متجددا على القوات المسلحة التركية والمتطرفين في المحافظة في أي وقت».

وأضاف «يوجد الآن حوالي 20 ألف جندي تركي في تلك المحافظة وغيرها من الأراضي السورية المحتلة، كما أن مخزون الأسلحة التركية الثقيلة في البلاد يرتفع أيضًا يومًا بعد يوم. ومن الصعب فهم منطق حشد القوات والأسلحة في إدلب في ظل هيمنة روسيا على المجال الجوي».

وتابع بقوله «في مناطق أخرى من شمال سوريا تحتلها القوات التركية، تتأرجح السيطرة التركية يومًا بعد يوم، حيث تدير بعض الجماعات المتطرفة فوضى منظمة هدفها نهب واستخراج الأموال».

وأكد على أن أيام أنقرة في سوريا معدودة، مضيفا «عاجلاً أم آجلاً سيتعين عليها الخروج أو سيتم طردها».

بحر إيجة

ومضى يقول «أما في بحر إيجة، يبدو أن شعار تركيا هو الاستمرار في الضغط المستمر على اليونان عبر الحدود البرية أو البحرية للبلاد، باستخدام المهاجرين والطائرات المقاتلة وزوارق الدوريات».

ولفت إلى أنه من غير المحتمل أن يستجيب الجانب اليوناني لهذه الاستفزازات، مضيفا «لن يتجاوز الجانب التركي أي خطوط حمراء يمكن أن تجر اليونان إلى صراع ساخن».

وأضاف «عبر مغامراتها في ليبيا وسوريا، فإن استفزازات بحر إيجة ستستنفد تركيا على المدى الطويل دون ضمان أي إنجاز ملموس».

واختتم بقوله «تنطوي السياسة الخارجية القسرية لتركيا على جميع الطرق التي تقود إلى الانتحار الجماعي، مما يؤدي إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن انهيار الاقتصاد وتفشي الوباء».