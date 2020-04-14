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مقتل قائد حوثي.. والشرعية تدين تفجير قلعة أثرية

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أكدت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، أن شباب مقاومة البيضاء تمكنوا مساء الأحد، من قتل وأسر عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي ونجل مسؤول بارز في الميليشيات بالمحافظة، فيما أدانت وزارة الثقافة اليمنية، العمل الإجرامى بحق تراث وحضارة البلاد، والذى نفذته ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة إيرانياً، بتفجير قلعة القوباء الأثرية بمحافظة حجة شمال البلاد، معتبرة العمل محاولة من الميليشيات لطمس تاريخ شعب عريق، وفي تحد صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي.

وذكرت مصادر يمنية: أن أفراد جبهة الحازمية اشتبكوا مع عناصر ميليشيات الحوثي في منطقة «المشرع» التابعة لمديرية الصومعة.

وكشفت أن القتيل هو القيادي الحوثي «نعيم ناصر الرطب الجوفي» قائد الكتيبة الثامنة بالمنطقة العسكرية الرابعة في تشكيلة ميليشيات الحوثي، وهو شقيق القيادي الحوثي صالح ناصر الجوفي الذي عينه الحوثيون وكيلا لمحافظة البيضاء لشؤون مديريات رداع.

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