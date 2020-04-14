شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد حوثي.. والشرعية تدين تفجير قلعة أثرية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت مصادر يمنية: أن أفراد جبهة الحازمية اشتبكوا مع عناصر ميليشيات الحوثي في منطقة «المشرع» التابعة لمديرية الصومعة.
وكشفت أن القتيل هو القيادي الحوثي «نعيم ناصر الرطب الجوفي» قائد الكتيبة الثامنة بالمنطقة العسكرية الرابعة في تشكيلة ميليشيات الحوثي، وهو شقيق القيادي الحوثي صالح ناصر الجوفي الذي عينه الحوثيون وكيلا لمحافظة البيضاء لشؤون مديريات رداع.
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