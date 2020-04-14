شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بالنداء الأممي لوقف صراعات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالنداء الذي أطلقه مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن بإسكات المدافع ووقف النزاعات الدائرة في المنطقة.

وحث الأمين العام للجامعة جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية، ووضع حد لمعاناة الشعوب التي تفاقمت كثيرا جراء مواجهة فيروس كورونا، بتبعاته الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.

وقال أبو الغيط -وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة-: إن الشعوب التي تعاني الصراعات والأزمات الإنسانية والاستقطابات السياسية الحادة، في كل من سوريا واليمن ولبنان والعراق وليبيا، تحتاج إلى هدنة حقيقية تستجمع خلالها طاقاتها لمواجهة الأوضاع الخطيرة والضاغطة التي نشأت عن تفشي فيروس كورونا، محذرا من أن استمرار الصراعات يهدد بانزلاق الأوضاع في هذه الدول إلى ما هو أخطر وأشد وطأة على السكان.