شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي ينسف مخازن سلاح أردوغان.. ويتقدم نحو مصراتة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي توجيه ضربات قوية للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية في مدينة مصراتة، حيث كبدتها خسائر فادحة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بسقوط نحو 80 قتيلا، إضافة إلى تدمير عدد كبير من مخازن الأسلحة والذخائر، ونسف غرفة العمليات التي تديرها عناصر تابعة لنظام الرئيس التركي أردوغان والتي تتخذ من المصرف التجاري بمنطقة أبوقرين «الهيشة» جنوب شرقي مصراتة مقرا عسكريا لها.

مرتزقة أردوغان

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد مساء الأحد، أن مطارات تركيا لا تزال ترسل المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا.

وقال المسماري: «رصدنا وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا»، لافتا إلى أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس، بالرغم من قرار مجلس الأمن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: «لم يصلنا أي استنكار من الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان إزاء العدوان التركي على بلادنا».

وأوضح: أن الطائرات التركية المسيرة لا تزال تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.

نحو مصراتة

وأعلن الجيش الليبي سيطرته الكاملة على بوابة بوقرين الغربية جنوبي مصراته، ومقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الوفاق.

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وأفاد المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقوات المسلحة الليبية، أن المعارك أسفرت عن مقتل 83 وإصابة 102 جريح من الميليشيات الإرهابية.

وحذر اللواء المسماري من أن ميليشيات أردوغان تستهدف سيارات الإسعاف والمستشفيات المدنية، وقوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا، مؤكدا أن قوات الجيش الليبي ستواصل حربها مع الرئيس التركي والمرتزقة الذين يدفع بهم، لافتا إلى أنه في الوقت الذي توقفت فيه مطارات العالم بسبب جائحة «كورونا»، تستمر مطارات إسطنبول ومصراتة وطرابلس في نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

وذكر أن قوات الجيش الليبي فقدت طائرة حربية خلال الاشتباكات في منطقة الهيشة، ومقتل طاقم الطائرة بالكامل، موضحا أن المعارك كانت ضارية، ولكنها شهدت تكتيكات حربية.

إجهاض مخططات

من جهته، أعرب الكاتب والمحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري في تصريحات لـ«اليوم» عن سعادته بالنجاحات المهمة للجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية لا تدافع عن أراضيها فقط، ولكنها تعمل لإجهاض المخطط «التركي الإخواني» الذي يسعى لإحكام قبضته على المنطقة، خصوصا في شمال إفريقيا، ومن ثم التغلغل إلى قلب القارة لبث الفوضى وعدم الاستقرار عن طريق تفكيك الدول وتدمير جيوشها ونهب خيراتها وتشريد أهلها، لافتا إلى أن المؤامرة التركية على ليبيا تنطلق من العاصمة طرابلس بدعم ومساندة رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، وتتخذ من مدينة مصراتة مركز ثقل، لذا فإن الضربات القوية من الجيش الليبي، تؤكد اقترابه من تطهير أراضيها من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة.

«الجزيرة» الإرهابية

وشدد الفيتوري على أن وسائل الإعلام القطرية المؤيدة للإرهاب، تقدم تقارير مسمومة تؤكد حقدها على الليبيين ورغبتها في إسقاطهم لمستنقع الخراب والفوضي، فبينما يتقدم الجيش الليبي ويقدم بطولات لافتة في مصراتة، تقول قناة «الجزيرة» العميلة إن قوات الوفاق حققت نجاحات مميزة وصدت تقدم الجيش الليبي، وهي أكاذيب لا تصدر إلا من قناة تخدم توجهات الجماعات الإرهابية التي يمولها النظام القطري.