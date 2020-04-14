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رئيس وزراء بريطانيا خال من الفيروس

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أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الإثنين، أن التحاليل أثبتت خلو رئيس الوزراء بوريس جونسون من المستجد قبل مغادرته المستشفى، مؤكدة أنه لن يحدد موعدا لاستئناف عمله وسيتبع النصائح الطبية.

بدوره، أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن جونسون يركز حاليا على التعافي وليس على مهامه.

يشار إلى أن جونسون كان خرج، الأحد، من مستشفى سانت توماس بعد أسبوع على دخوله في لندن، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتأزم حالته الصحية، وظهر في فيديو بث على حسابه على تويتر، متعافياً، وهو يناشد البريطانيين البقاء في المنزل، مؤكداً أن البلاد تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد الوباء.

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وأثنى جونسون على تجاوب البريطانيين مع الإرشادات التي أعلنتها السلطات المعنية قائلاً: «أستطيع أن أتخيل قدر الإغراءات بالخروج مع هذا الطقس المشمس، وأقدر كم قاومتم بهدف التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، أشكركم فردا فرداً».

وجدد التعبير عن امتنانه لهيئة الصحة الوطنية على إنقاذ حياته، معتبراً أن دينهم عليه كبير جداً.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه غادر المستشفى وسيواصل النقاهة في مقر الإقامة الريفي الرسمي.

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