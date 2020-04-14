شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة واثق من استمرار تمويل أمريكا لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ثقته امس الاثنين في استمرار تمويل الولايات المتحدة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة رغم انتقاد الرئيس دونالد ترامب لها بشأن تعاملها مع جائحة كورونا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب تعيد تقييم التمويل الأمريكي للمنظمة موضحا أن المنظمات الدولية التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين عليها تحقيق أهدافها.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمنظمة وقدمت لها أكثر من 400 مليون دولار العام الماضي وهو ما يمثل نحو 15 بالمئة من ميزانيتها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه تحدث مع ترامب قبل أسبوعين وذلك في رده على سؤال لصحفي مقيم بالولايات المتحدة بشأن تقارير عن احتمال "قطع" ترامب للتمويل هذا الأسبوع.

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وقال جيبريسوس "ما أعرفه هو أنه داعم، وأتمنى أن يستمر تمويل منظمة الصحة العالمية. العلاقة التي تجمعنا جيدة جدا ونأمل أن تستمر هكذا".

وقال إن الدول الأوروبية التي تبحث تخفيف إجراءات العزل مع استقرار أو تراجع أعداد الإصابات ينبغي أن تضع في اعتبارها ضرورة حماية صحة الناس.

وقال انه مع انتشار الفيروس بسرعة كبيرة "فإنه ينحسر بوتيرة أبطأ كثيرا. بمعنى آخر، هبوطه أبطأ كثيرا من صعوده. إجراءات العزل يجب أن تلغى ببطء".