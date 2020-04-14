شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تتجاوز عتبة الـ 20 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أرقام الدفاع المدني الإيطالي تسجيل 566 وفاة إضافية في 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى 20465، فيما بلغت حصيلة الإصابات 159516 بارتفاع قدره 3153 إصابة مقارنة بيوم أمس.
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