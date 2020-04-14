شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يمدد العزل العام في فرنسا حتى 11 مايو والان نبدء بالتفاصيل
وقال ماكرون في خطاب للأمة أذاعه التلفزيون "ينبغي احترام القواعد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة" مضيفا أنه بحلول 11 مايو أيار ستكون فرنسا قادرة على فحص كل مواطن تظهر عليه أعراض الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يمدد العزل العام في فرنسا حتى 11 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.