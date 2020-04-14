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ماكرون يمدد العزل العام في فرنسا حتى 11 مايو

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين تمديد العزل العام لمكافحة فيروس حتى 11 مايو أيار مضيفا أنه جرى إحراز تقدم لكن البلاد لم تنتصر في المعركة بعد.

وقال ماكرون في خطاب للأمة أذاعه التلفزيون "ينبغي احترام القواعد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة" مضيفا أنه بحلول 11 مايو أيار ستكون فرنسا قادرة على فحص كل مواطن تظهر عليه أعراض الإصابة.

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