عبوة صوتية تستهدف منزلاً وسط الناصرية

أفاد مصدر أمني في ذي قار، الثلاثاء، باستهداف منزل وسط مدينة الناصرية بعبوة صوتية، دون وقوع خسائر بشرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية انفجرت مستهدفة منزلاً في حي الشهداء وسط الناصرية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

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