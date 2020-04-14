بالفيديو باقات من الورود للاطباء والكوادر الصحية

كجزء من رد الجميل لها بادرت الحكومة المحلية في محافظة النجف الاشرف بتوزيع الورود على الكوادر الصحية في المحافظة والتي تستمر منذ اربعة اشهر وحتى الان بالاستنفار التام والتواجد في خط الصد الأول لمكافحة ومواجهة وباء كورونا ومنع خطر تفشيه. الحكومة المحلية اعترفت بالعجز المالي الذي يعوق جهود رفد الكوادر الصحية في المحافظة معولة على التبرعات في وقت لم يدخر القطاع الطبي الخاص جهدا لدعم جهود الحكومة لحين تجاوز الازمة.

ولم تسجل مدينة النجف خلال الأيام الاربعة الماضية سوى حالات أصابة قليلة في وقت تطالب خلية الازمة بعدم كسر حظر التجوال لحين إعلان المدينة خالية من كورونا تماما.

ورغم أن ازمة كورونا كشفت ضعف إجراءات وزارة الصحة وعدم قدرتها على المطاولة لكنها أيضا أظهرت معدن العراقيين الأصيل في الأزمات.

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