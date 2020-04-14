اصدرت دائرة صحة الديوانية، الاثنين، بيانا بعد تسجيل اربع اصابات بكورونا اليوم.
وقالت مدير عام الدائرة لمياء الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفرق الصحية مازالت تتابع الحالة الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة".
واضافت ان "الموقف لهذا اليوم هو تسجيل اربع اصابات جديدة".
وتابعت انه "تم سحب (10) نماذج لحالات مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة"، مشيرا الى ان "عدد الاصابات الكلي منذ 15 اذار ولغاية الان 11 حالة، وعدد حالات الشفاء 5 والمتوفين 1 والراقدين 5".
وشددت على "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين"، داعية "جميع المواطنين الى الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الديوانية تصدر بيانا بعد تسجيل اربع اصابات بكورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.