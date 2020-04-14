صحة الديوانية تصدر بيانا بعد تسجيل اربع اصابات بكورونا اليوم

اصدرت دائرة صحة الديوانية، الاثنين، بيانا بعد تسجيل اربع اصابات بكورونا اليوم.

وقالت مدير عام الدائرة لمياء الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفرق الصحية مازالت تتابع الحالة الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة".

واضافت ان "الموقف لهذا اليوم هو تسجيل اربع اصابات جديدة".

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وتابعت انه "تم سحب (10) نماذج لحالات مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة"، مشيرا الى ان "عدد الاصابات الكلي منذ 15 اذار ولغاية الان 11 حالة، وعدد حالات الشفاء 5 والمتوفين 1 والراقدين 5".

وشددت على "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين"، داعية "جميع المواطنين الى الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".