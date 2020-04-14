صحة كربلاء: لا اصابات بكورونا في المحافظة لليوم الثاني على التوالي

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عدم تسجيلها اصابات بكورونا في المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحافظة لم تُسَجل ولليوم الثاني على التوالي، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد"، مبينا أن "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت خلال اليومين الماضيين (325 ) نمُوذجاً من العيَنات حيث جاءت نتائجها سليمة وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

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وجدد المتحدث دعوة الدائرة "المواطنين الى الإلتزام بتوجيهات خليتي الأزمة المركزية والمحلية وفي مقدمتها التَقيد بحظر التجوال".

يُشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة، وصلت إلى ( 81 ) حالة حتى الآن، بضمنها ( 6 ) حالة وفاة ، و( 57 ) حالة تماثلت للشِفاء، و( 18 ) حالة قيد العلاج في ردهة الحُميات (الحياة) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، حسب اللوائح الصحية العالمية.