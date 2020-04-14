انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة البصرة بالكامل

انقطع التيار الكهربائي، الاثنين، عن محافظة البصرة بالكامل.
وقال مراسل الخليج 365، ان التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن جميع مناطق المحافظة.
واضاف ان ذلك جاء بسبب حدوث خلل في الشبكة، فيما تقوم فرق الصيانة بالمتابعة واصلاحه على الفور.
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