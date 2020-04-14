أمهل الرئيس الإسرائيل رؤوبين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس إلى الأربعاء لتشكيل الحكومة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان إنه "تلقى طلب زعيم أزرق أبيض بيني جانتس لتمديد فترة التكليف".

وأضاف بيان مكتب ريفلين: "ووفقا لهذا الطلب، تم تمديد الفترة الزمنية بحيث تنتهي الأربعاء".

جاء ذلك عقب تقديم جانتس ونتنياهو بطلب مشترك إلى الرئيس الإسرائيلي لتمديد فترة التكليف الذي منحه لجانتس لتشكيل حكومة.



وجاء الطلب المشترك في ختام اجتماع عقد في مقر إقامة نتنياهو بين الأخير وجانتس، وبعد دقائق معدودة من انتهاء المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة.



ويؤشر هذا التطور إلى أنه للمرة الأولى منذ أكثر من عام فإن الأطراف الإسرائيلية تقترب من تشكيل حكومة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول كبير في تحالف "أزرق أبيض" لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "نقترب من تشكيل حكومة وحدة".

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وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن جانتس ونتنياهو تقدما بطلب مشترك إلى الرئيس الإسرائيلي لتمديد التفويض بتشكيل حكومة.

وكانت مهلة الـ28 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي لجانتس لتشكيل الحكومة انتهت في ساعات منتصف الليل وفي وقت كان يجتمع فيه نتنياهو مع جانتس.

وكان الرئيس الإسرائيلي أعلن، الأحد، رفضه تمديد مهلة تشكيل الحكومة لمدة 14 يوما إضافية.

ولكن مصادر في مكتب الرئيس الإسرائيلي قالت إنه إذا تقدم جانتس ونتنياهو بطلب مشترك للتمديد فإنه سينظر إيجابيا في هذا الطلب.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "على الأرجح فإن نتنياهو وجانتس استمعا إلى النصيحة وطلبا بشكل مشترك من الرئيس الإسرائيلي تمديد المهلة لجانتس".

وكان الاجتماع عقد لبحث نقطتي الخلاف القائمتين بين نتنياهو وجانتس وهما تشكيلة اللجنة المكلفة باختيار القضاة والثانية موعد الشروع في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ومبدئيا فإن نتنياهو وجانتس متفقان على التناوب على رئاسة الحكومة الجديدة بحيث يترأسها نتنياهو حتى نهاية العام المقبل ثم يرأس جانتس الحكومة لمدة عامين.