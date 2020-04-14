العين الإخباريةالإثنين 2020/4/13 11:48 م بتوقيت أبوظبي
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، التزامه بوقف إطلاق النار رغم خروقات الحوثيين التي بلغت نحو 95 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتابع البيان: "إننا نطبق أقصى درجات ضبط النفس، ونحتفظ بحق الرد، والدفاع عن النفس، ومستمرون مع الجيش اليمني في وقف إطلاق النار الشامل باليمن".
والأربعاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال المالكي إن وقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الخميس، الموافق 9 أبريل/نيسان الجاري لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
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