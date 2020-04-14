"العين الإخبارية" تواكب إجراءات فحص "كورونا" من السيارة بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت دولة الإمارات 13 مركزاً جديداً لفحص فيروس كورونا المستجد من السيارة، حيث تهدف هذه المراكز إلى تعزيز الحماية والسلامة لمواطني ومقيمي دولة الإمارات ومواجهة خطر انتشار الفيروس.

قال مدير مركز المسح الوطني من المركبة في ميناء راشد بدبي لـ"العين الإخبارية" الدكتور مهنا جميل عبدالله عباس إن مراكز فحص "كورونا" من السيارة تعد تجربة رائدة لتعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

وأكد أن مركز الفحص في ميناء راشد بدبي حظي بإقبال كثيف من قبل المراجعين، وأن طاقة استيعابه تصل إلى 500 مراجع في اليوم.

وأضاف أنه على الراغبين في إجراء الفحوصات التقدم بموعد عن طريق الاتصال باستجابة 8001717 أو حجز موعد من خلال تطبيق صحة "SEHA" المتوفر على موقع هيئة الصحة.