أول طائرة تهبط في "ووهان" بعد 76 يوما من الإغلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل مطار تيانخه بووهان في مقاطعة هوبي بوسط الصين طائرة الرحلة الجوية أم.أف.8095 التابعة لشركة خطوط شيامن الجوية.

وتعد هذه أول رحلة جوية تهبط في ووهان بعد رفع قيود السفر لخارجها بداية من اليوم الأربعاء بعد ما يقرب من 76 يوما من الإغلاق؛ لمنع تفشي مرض فيروس كورونا المستجد.

وعزلت السلطات الصينية مدينة "ووهان"، التي يقدر عدد سكانها بنحو 11 مليون نسمة، في 23 يناير الماضي، بعد التأكد من خطورة فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في المدينة أواخر ديسمبر عام 2019.