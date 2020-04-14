انت الان تتابع ترامب يقول إنه هو الذي سيقرر موعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات. وكتب ترامب على تويتر ”إنه قرار رئيس البلاد... الإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريبا قرارا بعد التشاور مع حكام الولايات وآخرين“. ويتهم ترامب وسائل الإعلام بأنها تقول على نحو خاطئ إن ذلك هو قرار حكام الولايات. Advertisements ويريد ترامب إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في أقرب وقت ممكن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي قتل حوالي 22 ألف أمريكي وكلًف الولايات المتحدة ملايين الوظائف. ويقول خبراء في القانون إن رئيس الولايات المتحدة لديه سلطة محدودة جدا في أن يأمر المواطنين بالعودة إلى أماكن العمل، أو يأمر المدن بأن تعيد فتح المباني الحكومية أو وسائل المواصلات أو مشاريع الأعمال المحلية. وبموجب التعديل العاشر للدستور الأمريكي فإن حكومات الولايات لها سلطة حفظ الأمن للمواطنين وتنظيم الخدمات العامة للرعاية الاجتماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول إنه هو الذي سيقرر موعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.