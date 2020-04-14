- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان: حظر تجول شامل في الخرطوم للحد من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، فرض حظر التجول الشامل في كل أجزاء العاصمة الخرطوم لثلاثة اسابيع ابتداء من السبت، وذلك لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19 بعد تسجيل 10 اصابات في يوم واحد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) "السودان يعلن فرض حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا". وقال أكرم علي التوم وزير الصحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي "وصلت حالات المصابين بفيروس كوفيد 19 حتى منتصف ليل الأحد الثاني عشر من أبريل(نيسان) إلى 10 حالات ومن بين هذه الحالات رجل أجنبي توفي داخل مستشفى بالخرطوم". واشتكى التوم من نقص الأدوية ومستلزمات الوقاية للكوادر الصحية، وقال: "ليس عندنا أدوية ومعينات الوقاية للكادر الصحي اقتربت من النفاد كما أن مواد الفحص التي حصلنا عليها من المنحة الصينية قاربت على النفاد". وأكد الوزير وفاة أحد الموجودين في العزل الصحي ليرتفع عدد المتوفين جراء الوباء إلى 4. وأضاف: "بهذه الإصابات الجديدة وصلنا إلى مرحلة الانتشار المجتمعي". وفي الرابع والعشرين من مارس(آذار)الماضي فرضت السلطات حظر تجول جزئياً في جميع مدن البلاد. وكان السودان أعلن في الثالث عشر من مارس(آذار) الحالي رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: حظر تجول شامل في الخرطوم للحد من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.