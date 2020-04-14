سوريا: استثنى بعض المهن الصناعية من قرار حظر التجوال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
وافقت الحكومة السورية على استثناء بعض المهن من قرار الحظر الذي فرضته منتصف الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السوري في جلسته اليوم الإثنين. وطالب المجلس بأن تلتزم المحلات بالحد الأدنى من العمال، وضمان عدم حدوث حالات ازدحام والالتزام بأوقات الحظر المفروضة. كان عدد من الفعاليات الاقتصادية قد طالبت السماح لبعض المهن للعودة للعمل نظراً لما لها من تأثير على حركة القطاع الزراعي والصناعي والنقل. وأعلنت الحكومة السورية منتصف شهر مارس(أذار) الماضي، إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمطاعم والمنشآت السياحية، فضلاً عن إغلاق الأسواق والمناطق الصناعية، للحد من تجمع الأفراد تحسباً لانتشار فيروس كورونا. وقد فرضت الحكومة حظراً للتجوال اعتباراً من الساعة السادسة مساءً لغاية السادسة صباحاً، كما فرضت حضراً للتجوال يومي الجمعة والسبت اعتباراً من الساعة 12 ظهراً لغاية السادسة صباحاً.
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