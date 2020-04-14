مقتل 22 مدنياً على أيدي ميليشيات مسلحة شرق الكونغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

لقي 22 شخصاً على الأقل حتفهم على أيدي ميليشيات مسلحة شرق الكونغو، بحسب ما ذكره أحد قادة المجتمع المدني، الإثنين. ووقعت الهجمات في مكانين بإقليم إيتوري ليلةالأحد. وقتل المهاجمون أولاً 20 شخصاً بالمناجل في قرية ندوكي كولي قبل أن يقتلوا اثنين آخرين من الأهالي في قرية مجاورة. وقال تشاريتي بانزا رئيس منظمة المجتمع المدني المحلية "أصيب عديد آخرون، واختطف عدد آخر من قبل رجال الميليشيا الذين أخذوا معهم أيضاً 100 رأس ماعز". كما استهدف هجوم آخر قرية تقع في شمال غرب بلدة بونيا حيث تمكن الجنود والأهالي من التصدي للمهاجمين وردهم على أعقابهم. يذكر أن حالة من عدم الاستقرار تسود شرق الكونغو طيلة سنوات. إذ تنشط العديد من الجماعات المسلحة هناك، غالبيتها تهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية النفيسة.

