نتانياهو يعلن حظر تجوال لمدة 36 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتانياهو، مساء الإثنين، حظر تجوال آخر لمدة 36 ساعة، ومنع الإسرائيليين من الخروج بأعداد كبيرة واقامة ولائم العشاء مع أكثر من عائلة خلال اليومين الأخيرين من عطلة عيد الفصح اليهودي التي تستغرق أسبوعاً واحداً. وقال في مؤتمر صحفي متلفز: "خلال فترة حظر التجول من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (الساعة 15:00بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة صباحاً (03:00 بتوقيت غرينتش) صباح الخميس، فإن من الضروري البقاء في حدود مدنكم ومجتمعاتكم". وطالب نتانياهو الإسرائيليين الاستمرار في أخذ قيود وزارة الصحة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا على محمل الجد. كما طلب نتانياهو من الأشخاص الاحتفال بعشاء ليلة الثلاثاء الذي يتوج عطلة أسبوع واحد فقط داخل الأسرة الاساسية. وأعلن نتانياهو أيضاً أنه سوف يتم السماح للمخابز بفتح أبوابها عقب نهاية عيد الفصح مع غروب يوم الأربعاء. وحتى مساء اليوم الإثنين سجلت إسرائيل 113حالة وفاة و11 ألف و235 حالة إصابة بفيروس كورونا.

