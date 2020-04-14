شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساندرز يعلن دعمه لـ"بايدن" بالانتخابات الأمريكية.. ويتوعد: سنهزم أخطر رئيس معاصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 الخليج 365 - متابعات أعلن بيرني ساندرز المنسحب من سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، دعم خصمه السابق جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. Advertisements وقال ساندرز في تغريدة له: "حان الوقت لتوحيد الجهود من أجل إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر". وأضاف: "علينا أن نتّحد لإلحاق الهزيمة بأخطر رئيس في الزمن المعاصر"، على حد تعبيره. وبعد ذلك ظهر ساندرز برفقة بايدن في بث مباشر أعلن فيه دعمه لنائب الرئيس السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساندرز يعلن دعمه لـ"بايدن" بالانتخابات الأمريكية.. ويتوعد: سنهزم أخطر رئيس معاصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.