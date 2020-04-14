اقتصادية دبى تسمح بمعاودة العمل لـ9 أنشطة تجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت اقتصادية دبي السماح لـ9 أنشطة تجارية غير مستثناة من قرار الإغلاق بمعاودة ممارسة أعمالها من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، وتشمل كلاً من محلات تجارة اللحوم وتجارة الخضار والفواكه والمحامص والمطاحن وتجارة المكسرات وتجارة الحلويات والشوكولاتة وتجارة الأسماك وتجارة القهوة وتجارة الشاي . وفق البيان الإماراتية

وتضاف بذلك هذه الأنشطة لـ 3 أنشطة أخرى غير مستثناة من قرار الإغلاق تم السماح لها مؤخراً بمعاودة العمل وفقاً للإجراءات الاحترازية، لكن من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً وتشمل محال البصريات ومتاجر المكملات الغذائية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية للشركات العالمية والإقليمية العاملة في القطاعات الحيوية وقطاعات خدمات الدعم المستثناة والمكاتب المحلية التي لديها أعمال في الإمارات الأخرى.

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وأوضحت اقتصادية دبي أن العاملين في جميع الأنشطة المذكورة يجب أن يحصلوا على تصريح بالحركة باعتبارها ليست من القطاعات الحيوية او الداعمة المستثناة من قرار الإغلاق. وأكدت ضرورة التقيد بساعات العمل مع الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي، وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بها التعميمات.

من جهة أخرى اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

فقد أصدرت الدائرة تعميماً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

تأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض وتوفير أكبر قدر من الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.