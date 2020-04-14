شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة السودانى: البلاد دخلت مرحلة الانتشار المجتمعى لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر وزير الصحة السودانى، من أن البلاد دخلت مرحلة الانتشار المجتمعى لفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.



وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية اواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و900 ألف حالة، وتخطت الوفيات أكثر من 115 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

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