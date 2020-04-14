شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع لوزراء صحة مجموعة العشرين عبر الفيديو 19 أبريل لمناقشة تداعيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن وزراء صحة دول مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو في 19 أبريل لمناقشة تداعيات فيروس كورونا.



وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية آواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و900 ألف حالة، وتخطت الوفيات أكثر من 115 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

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