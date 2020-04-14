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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات بـ"كورونا" بين موظفي الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، ارتفاع وفيات كورونا بين موظفيها حول العالم إلى ثلاث، والإصابات إلى 189.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريس، عبر دائرة تلفزيونية في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المتحدث الأممي: إن "أعداد مصابي كورونا في منظومة الأمم المتحدة حول العالم ارتفع إلى 189 شخصا، فيما أودى الفيروس بحياة ثلاثة أشخاص آخرين من موظفينا"، دون تفاصيل أكثر.
وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة في 2 أبريل/ نيسان الجاري عن حالة وفاة و111 مصابا جراء الفيروس بين صفوف موظفيها بالعالم.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و910 آلاف، توفي منهم أكثر من 118 ألفا، فيما تعافى أكثر من 440 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
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