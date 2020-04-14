الإمارات تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الصحة الإماراتية، الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في الدولة.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، عن إجرائها أكثر من 49 ألف فحص جديد، لحصر حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لتسجل 370 إصابة جديدة.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.