شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 125 إصابة جديد بفيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2190.



كما أعلنت تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 164 وفاة. وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 488.

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